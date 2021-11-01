Партия из 100 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» поступила в Петербург

На фармацевтическую базу Санкт-Петербурга поступила партия вакцины «Спутник Лайт» из 100 тысяч доз. Информация об этом появилась на сайте органов местного самоуправления города.

Нам необходимо наращивать темпы вакцинации, чтобы быстрее выработать коллективный иммунитет. Но не менее важно, чтобы те, кто привился ранее, прошли ревакцинацию, чтобы повысить уровень защиты от ковида. Также тем, кто переболел, тоже необходимо привиться. Сегодня в городе создано множество возможностей для этого. Прививочные пункты есть не только в медицинских учреждениях, но и в торговых центрах, куда можно прийти без предварительной записи, — сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Согласно данным, опубликованным в обновлённой версии временных методических рекомендаций Минздрава, эта вакцина подходит в первую очередь для применения пациентами, уже перенёсшими COVID-19. Ревакцинацию в этом случае следует проводить спустя полгода, ею же можно прививать и вакцинированных более полугода назад любым другим препаратом против коронавируса.

На сегодняшний день в Петербурге полный цикл вакцинации уже завершили более 1,9 миллиона человек.

Ранее в Кремле прокомментировали слова главы Минздрава Михаила Мурашко об использовании «Спутника Лайт» только для ревакцинации. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, слова Мурашко оказались вырваны из контекста, а сама вакцина доказала свою эффективность и при первичной вакцинации.