Партийная пятёрка: итоги выборов в Госдуму

К полудню понедельника, по данным Центризбиркома, в Госдуму восьмого созыва проходят пять партий. К привычной четвёрке системных политсил прибавились «Новые люди». Эта партия, судя по всему, преодолеет пятипроцентный барьер. Лидирует «Единая Россия», которая по мере подсчёта голосов увеличила показатели с 38% вечером 19 сентября до 49% к утру. Во многом благодаря протестному голосованию наращивает свой вес КПРФ, которая, по официальным подсчётам, набирает больше 19%. Следом идут ЛДПР с 7,53% и «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) — с 7,34%. Что касается одномандатных округов, то партии власти достаётся большинство — 199 из 225 мандатов, девять — КПРФ, восемь — СРЗП и по одному креслу депутатам от ЛДПР, «Гражданской платформы», «Новых людей», Партии Роста и «Родины».

Ресурсный триумф

Свою победу «Единая Россия» начала праздновать уже с вечера 19 сентября, когда в ЦИК приходили первые данные с участков на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, хотя там результаты партии власти сильно отличались в меньшую сторону от последних данных. Однако после обработки 67% протоколов в ЦИК заявили, что ЕР продолжает контролировать конституционное большинство в Госдуме, возможное при контроле 300 из 450 мест в нижней палате. Как заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, единороссы по состоянию на 08:00 20 сентября получают 120 мандатов по спискам и 195 — по одномандатным округам. Позднее ЦИК обнародовала обновлённые результаты подсчёта, по которым у партии власти 199 одномандатников.

По оценкам Турчака, состав фракции «Единой России» в Госдуме обновится более чем наполовину. По традиции в партсписке было много чиновников и бюджетников, а также различных волонтёров и близких власти общественников. Их Турчак назвал теми, «кто в самый сложный период пандемии на деле доказал свою полезность людям».

При этом главные «паровозы» партийного списка — министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Шойгу не собираются менять министерские кресла на депутатские и, вероятно, сдадут мандаты. Аналогично, по некоторым данным, поступит и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Пойти в нижнюю палату из первых лиц ЕР, по неподтверждённым данным, планируют только глава фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва, а также уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова. При этом есть версия, что депутатом станет только последняя.

Экспансия левых

kprfnews/facebook.com

В КПРФ заявили о множестве нарушений во время голосования и фальсификаций итогов народного волеизъявления в разных регионах, но несмотря на это партия, судя по всему, расширит своё представительство в Госдуме. Если в 2016 году сторонники Геннадия Зюганова получили по единому округу чуть более 13,3%, то в этот раз после обработки 90,59% протоколов коммунисты набирают уже 19,41% и плюс девять одномандатников.

Как заявил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, компартия увеличивает свою фракцию в Госдуме, но пока рано говорить о числе депутатов, потому что подсчёт голосов не завершён.

Мы побеждаем на многих участках в Москве и Московской области. В Липецкой области опережаем «Единую Россию» на целом ряде участков. Многие журналисты по всей стране присоединяются к нашей борьбе за честные выборы, — отметил Новиков.

В одномандатных округах Москвы, по последним данным ЦИК, лидируют глава столичного горкома КПРФ Валерий Рашкин и Анастасия Удальцова (супруга лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова). Также КПРФ обогнала партию власти в традиционно протестном Ненецком автономном округе и Якутии.

«Справедливая Россия — За правду», несмотря на объединение с другими партиями в последние месяцы, смогла лишь незначительно нарастить электоральный вес по сравнению с выборами в Госдуму 2016 года — немногим более чем на 1%. Если пять лет назад организация Сергея Миронова получила 6,22% голосов, то, по последним данным ЦИК, в этот раз СЗРП получила 7,37%.

СРЗП уверенно проходит в Госдуму, улучшает результат по сравнению с 2016 годом. Совершенно очевидно, что по количеству депутатов у нас будет третья фракция, мы обходим ЛДПР, и это хорошая новость, — прокомментировал результаты голосования Миронов.

При этом он заявил о большом числе злоупотреблений и нарушений во время выборов в Санкт-Петербурге, где в одномандатном округе № 212 кандидат от СРЗП Надежда Тихонова «убедительно побеждает», однако местные власти «не хотят это признавать». Также партийные наблюдатели сообщили о нарушениях в Башкирии, Якутии и других субъектах. Миронов пообещал добиваться уголовных дел против фальсификаторов.

Стартап против «стариков»

Владимир Жириновский Сергей Булкин/NEWS.ru

Правый фланг в лице ЛДПР, в отличие от левых, просел. Если на выборах 2016 году соратники Владимира Жириновского набрали 13,14%, то в этот раз их результаты намного ниже. По результатам подсчёта 90% протоколов, ЦИК дала «либерал-демократам» 7,5%. В партии также жалуются на многочисленные сигналы о нарушениях, но при этом в Хабаровском крае на губернаторских выборах лидирует их представитель Михаил Дегтярёв, которого отправили на Дальний Восток на смену севшему в тюрьму Сергею Фургалу.

Зато интересной новостью оказались результаты одного из самых удачных «политических стартапов» последнего времени — партии «Новые люди», которую не так давно создал основатель косметической Faberlic Алексей Нечаев. Судя по всему, новая политическая сила преодолеет пятипроцентный барьер. Нечаев уже поблагодарил избирателей за высокое доверие. По его словам, на выборах они задействовали 18 тысяч наблюдателей, которые пытались обеспечить честность процедуры голосования.

Мы — голос регионов. Уже сейчас мы понимаем, что она нашла отклик в сердцах наших избирателей. И те весточки, которые нам шлют со всех со всех уголков страны и даже из зарубежья, говорят о том, что мы достигли определённого уровня диалога с людьми, и это самая главная наша цель, потому что мы хотели и мы выстраиваем совершенно новые формы разговора, взаимодействия с людьми, с избирателями, я думаю, что это то, к чему мы стремимся, — заявила другой представитель «Новых людей» Сардана Авксентьева.

Как писал NEWS.ru, ещё в конце июля политологи прогнозировали попадание в Госдуму нескольких новых политических сил. Помимо «Новых людей» они не исключили, что в нижней палате окажутся Партия пенсионеров и, с некоторыми оговорками, «Зелёные». Однако эти структуры в реальности не преодолели пятипроцентный барьер и, в отличие от «Гражданской платформы», Партии Роста и «Родины», не получили в новом созыве своего одномандатника.