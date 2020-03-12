https://static.news.ru/photo/2aa3ac2e-6501-11ea-a44f-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Все 85 региональных парламентов России поддержали закон о поправках в Конституцию страны. Нужный для процедуры минимум достигнут ещё 12 марта, когда изменения Основного закона одобрили в 57 субъектах.

13 марта за новый вариант документа проголосовали в Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Туве и Адыгее, пишет ТАСС.

Как писал NEWS.ru, отказаться от учёта предыдущих сроков Путина (сейчас идёт его четвёртый по счёту срок) предложила депутат Государственной думы Валентина Терешкова. Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства Владимир Путин во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в ГД депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий. Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина.