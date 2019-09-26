Общероссийское общественное движение «За жизнь!» направило в Совет Федерации и Государственную Думу обращения (есть в распоряжении News.ru), в которых предложило прояснить ситуацию с правовым статусом ребёнка до его рождения и убрать связанные с этим противоречия.

Авторы инициативы пояснили, что на совещании 23 сентября 2019 года о всеобщем охвате услугами здравоохранения, которое прошло на площадке ООН, министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар огласил совместное заявление 19 стран, в число которых вошла и Россия.

В нём говорилось об отсутствии международного права на аборт, а также о неприемлемости использования двусмысленной терминологии, касающейся репродуктивных и сексуальных прав и здоровья, агентствами ООН в целях продвижения на международном уровне проабортных мер и политики.

Вместе с тем, согласно Конвенции о правах ребёнка, являющейся частью российской правовой системы, «ребёнком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста», «государства — участники признают, что каждый ребёнок имеет неотъемлемое право на жизнь», «ребёнок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения».

Однако жизнь ребёнка до рождения в России никак не защищена, а аборт делают по желанию женщины. Тогда как в соответствии с Конституцией России приоритет должен отдаваться правилам международного договора в случае их противоречия внутренним, отмечается в обращении.

Примечательно, что отдельными законами России признаются права ребёнка до рождения. Например, право наследования — статьями 1116 и 1166 Гражданского Кодекса.

В связи с вышесказанным просим вас создать при высших законодательных органах страны специальную комиссию с привлечением ученых, экспертов и представителей общественности для уточнения правового статуса ребёнка до рождения и устранения противоречий, существующих в российском законодательстве по данному вопросу, — говорится в обращении.

В общественном движении убеждены, что практику абортов в целях решения социально-экономических, медицинских, личных и прочих проблем следует ограничить, а по всем этим проблемам должны быть найдены альтернативные этические решения.

В своё время поводом для легализации абортов послужили превратные представления биологии начала ХХ века о том, что зародыш якобы не является человеком. Объективные данные современной науки свидетельствуют о начале человеческой жизни в момент зачатия. Есть весомые юридические и научные основания утверждать, что ребёнок до рождения должен иметь право на жизнь, законодательную защиту и заботу со стороны общества. Сергей Чесноков координатор движения «За жизнь!»

Ранее Русская православная церковь предложила закрепить за эмбрионом право на жизнь. Проект документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия» выставлен на общественное обсуждение.

Как заявила в сентябре министр здравоохранения Вероника Скворцова, количество абортов в России за четыре года сократилось на 30%: в настоящее время их зарегистрировано 576 тысяч за год, и из них только 290 тысяч — по желанию женщины. По её словам, в прошлом году из 290 тысяч россиянок, которые хотели искусственно прервать беременность и прошли психологическое консультирование, свыше 40 тысяч отказались от этой идеи и родили детей.

По данным Минздрава за 2018 год, чаще всего аборты делают в Еврейской автономной области. Там на 1 тысячу женщин в возрасте от 15 до 44 лет пришлось 35,6 аборта. Также высокие показатели отмечены в Республике Тыва и Сахалинской области — 34,5 и 32,2 соответственно. Реже всего к абортам в 2018 году прибегали жительницы Москвы, а также Ингушетии и Дагестана.

Почти 80% участников опроса в России назвали аборт убийством, рассказывал News.ru. Отмечается, что 57,7% респондентов считают началом жизни человека момент зачатия. Почти четверть (23,9%) полагают, что жизнь человека начинается с его рождения, а 15,6% — с начала сердцебиения. Некоторые опрошенные (2,8%) заявили, что жизнь начинается с первой двигательной активности.

В ходе опроса активисты также поинтересовались мнением респондентов о том, с какого момента жизнь человека должна быть защищена на законодательном уровне. Выяснилось, что 44,3% уверены в необходимости такой защиты с момента зачатия, несколько меньше (42,7%) — со времени рождения.