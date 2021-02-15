Парламентарий предложил бороться с недостоверными сообщениями о вакцинах

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Депутат Госдумы Айрат Фаррахов предложил скорректировать закон о борьбе с фейковыми сообщениями, чтобы обязать интернет-ресурсы блокировать недостоверные сообщения о вакцинах и программе вакцинации. По мнению парламентария, такие сообщения несут опасность, так как подрывают доверие граждан.

В последнее время в социальных сетях распространяется большое количество информации о вреде прививок, которая не является объективной и подрывает доверие граждан к вакцинации, — приводит слова Фаррахова «Парламентская газета».

Он отметил, что отказывающиеся от прививок россияне подвергают себя и своих близких опасности заразиться коронавирусом.

Фаррахов направил запрос в Роскомнадзор с предложением начать борьбу с недостоверными сообщениями о вакцинации в соцсетях и на просторах Интернета. С 1 февраля в России действует закон, обязывающий соцсети блокировать противоправный контент, который в том числе под видом достоверных данных подаёт «общественно опасную информацию». Депутат попросил представителей Роскомнадзора дать разъяснения, можно ли к этой категории отнести фейковые сообщения о вакцинации.

Поскольку Роскомнадзор — основной административный орган, я направил запрос о том, достаточно ли сегодняшнего правоприменения, чтобы соцсети могли блокировать фейки о вакцинации. Если Роскомнадзор посчитает, что на самом деле есть необходимость уточнить этот момент в законе, то мы незамедлительно подготовим такую поправку, — пояснил парламентарий.

Ранее NEWS.ru писал о том, что суд обязал жительницу Владивостока выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей за распространение в мессенджерах фейка об обязательной вакцинации от COVID-19 в России.

Согласно данным приморской прокуратуры, сообщение о том, что президент РФ Владимир Путин якобы подписал указ об обязательной вакцинации, было обнаружено во время мониторинга совместно с правоохранительными органами в одной из групп.