Парламент Индии не поддержал вотум недоверия премьеру Моди Депутаты парламента Индии не поддержали вотум недоверия правительству Моди

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Нарендра Моди

Премьер-министру Индии Нарендре Моди удалось избежать вотума недоверия, инициированного крупнейшей оппозиционной партией Индийский национальный конгресс (ИНК), передает ТАСС. Вотум был преодолен большинством голосов депутатов парламента.

Предложение о вотуме недоверия правительству не поддержано в ходе голосования, — заявил спикер Лок Сабхи Ом Бирла.

Вотум инициировала оппозиция из-за предполагаемого бездействия властей по урегулированию межэтнических беспорядков в северо-восточном штате Манипур. ИНК обвинил Моди в замалчивании ситуации и хотел таким образом заставить премьер-министра высказаться.

Ранее Моди в ходе своего визита в США заявил, что его страна выступает за формирование нового мирового порядка, основанного на международном праве. По его словам, мир должен делать ставку на многосторонние действия в международных делах. Трансляцию выступления главы правительства Индии в конгрессе вел телеканал С-SPAN.

Глава правительства Индии призвал предоставить Африканскому союзу полноценное членство в G20. Он также отметил, что в индийско-американских отношениях наблюдается «новый рассвет», который определит «судьбу мира».