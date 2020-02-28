Член президиума Меджлиса Ирана Мохаммад Али Вакили заявил, что парламент страны приостановил слушания. Причиной стало распространение коронавируса.
Рассмотрение бюджета страны перенесено и пройдёт, вероятно, через неделю,
Согласно последним данным, число заражённых коронавирусом в Иране достигло 388. За последние сутки количество заболевших выросло на 176 человек. Жертвами эпидемии стали 34 жителя страны.
Ранее NEWS.ru писал, что российские власти ограничили въезд иностранцев с территории Ирана. Соответствующее распоряжение правительства действует с 28 февраля.
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