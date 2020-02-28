Фото: Ahmad Halabisaz/XinHua/Global Look Press

Защита подростков, которые подозреваются в подготовке массового убийства одной из саратовских школ, подали апелляцию на решение суда об их аресте.

Жалоба поступила в Волжский районный суд, сообщает ТАСС. Дата её рассмотрения пока не назначена. Подростки были задержаны 26 февраля. По предварительным данным, они состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств....