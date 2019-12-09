https://static.news.ru/photo/3b1fc082-1a4d-11ea-9302-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Парковка на улицах Москвы в новогодние праздники, с 1 по 8 января, будет бесплатной. Правило касается даже улиц, на которых действует тариф 380 рублей в час.

Плоскостные парковки со шлагбаумом в праздники будут придерживаться действующих тарифов, сообщает газета «Известия».

В случае возникновения вопросов по парковкам автомобилистам рекомендуется обращаться в единый контакт-центр «Московский транспорт».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва строилась не как автомобильный город, поэтому сегодня власти столицы прилагают немалые усилия для разгрузки автомагистралей мегаполиса, рассказал мэр Сергей Собянин. По его словам, было несколько магистралей, но они все ведут в центр, кроме того, никто не рассчитывал, что в Москве будет 5 млн автомашин.