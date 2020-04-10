Парковку для медиков сделали бесплатной в Москве с 13 апреля

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Русская православная церковь (РПЦ) рекомендовала верующим самостоятельно освящать куличи на Пасху и воздержаться от посещения храмов в один из главных христианских праздников.

Этот вопрос стоит решать исходя из конкретной ситуации в вашем регионе. Освящение состоится в тех церквях, где есть возможность строго обеспечить дистанцию между людьми, — цитирует «Интерфакс» представителя РПЦ Владимира...