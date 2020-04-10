Общество

Парковку для медиков сделали бесплатной в Москве с 13 апреля

21:46, 10 апреля 2020 19
Фото: АГН «Москва»

Парковка для медицинских работников в Москве станет бесплатной с 13 апреля. Об этом в Telegram-канале сообщает департамент транспорта столицы.

Бесплатное право парковки получат все работники, чьи списки были переданы в департамент здравоохранения Москвы их медучреждениями, — уточнили в ведомстве.

Ранее NEWS.ru писал, что несколько частных компаний Великобритании приняли решение предоставить бесплатно медикам автомобили и велосипеды. Таким образом они хотят минимизировать риск заражения врачей COVID-19 по пути на работу. Власти страны, в свою очередь, на время пандемии сделали бесплатной парковку для работников медицинской сферы.

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