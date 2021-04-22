Парковки в Москве станут бесплатными в майские праздники

https://static.news.ru/photo/9e87b13a-a40c-11eb-9862-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Парковки на все улицах Москвы в праздничные дни — 1, 3, 9 и 10 мая — будут бесплатными. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

В ведомстве пояснили, что плата в эти дни не будет взиматься даже на тех парковках, где действует повышенный тариф 380 рублей в час.

Уточняется также, что 2 мая парковка будет бесплатной везде, кроме мест с повышенным тарифом, а в рабочие дни с 4 по 8 мая — платной на всех улицах.

Что касается парковок со шлагбаумом, то на них плата будет взиматься во все дни.

Ранее сообщалось, что комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила поправку, лишающую субъекты возможности регулировать стоимость мест на платных стоянках на дорогах региональной и местной подведомственности. В случае принятия документа методику расчёта стоимости парковки и максимальные показатели будут утверждать только федеральные власти. Предполагается, что это исключит дублирование норм.