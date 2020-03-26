https://static.news.ru/photo/be990d02-6f60-11ea-88b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве парковка в нерабочую неделю, которую 25 марта из-за коронавируса объявил президент России Владимир Путин, остаётся платной.

Предстоящие каникулы — не праздничные дни, поэтому парковка остаётся платной. Ещё раз просим никуда не ездить, — сообщил департамент транспорта столицы в Telegram-канале.

В ведомстве напомнили, что в сложившейся ситуации важно обеспечить максимально оперативную и бесперебойную работу городского транспорта, передвижения оперативных служб и карет скорой помощи, поэтому администрирование выделенных полос также не будет снято.

Как писал NEWS.ru, 25 марта Путин выступил с обращением, в котором рассказал о мерах поддержки россиян и российских компаний при мировой пандемии коронавируса. Также президент объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Зарплата сотрудников на этот период будет сохранена. Это решение не относится к работникам медицинских и аптечных организаций, непрерывно действующих компаний, предприятий по обеспечению питанием и товарами первой необходимости. Кроме того, продолжат работать организации, осуществляющие неотложные работы на дороге и в чрезвычайных ситуациях.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.