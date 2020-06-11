Парковка в Москве будет бесплатной в «длинные» выходные

https://static.news.ru/photo/c86913f8-ac4c-11ea-85b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Парковка на всех столичных улицах будет бесплатной 12 и 13 июня в честь Дня России, сообщили в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

Уточняется, что плата не будет взиматься за стоянку автомобилей, оставленных на любой улице Москвы, включённой в зону парковочного пространства. Это распоряжение касается и тех мест, где действует максимальный городской тариф, передаёт «Интерфакс».

Городские парковки со шлагбаумами будут работать в обычном платном режиме, — добавил представитель АМПП.

В воскресенье, 14 июня, парковка, как и в любое другое воскресенье, будет бесплатной везде, кроме улиц с максимальным тарифом (380 рублей в час).

Однако, в ГКУ призвали москвичей и гостей столицы не собираться большими компаниями в праздничные дни и, по возможности, отказаться от необязательных поездок.

Как писал NEWS.ru ранее, мэр Москвы Сергей Собянин порекомендовал жителям столицы оставаться дома во время празднования Дня России 12 июня и в день проведения парада Победы 24 июня. По его словам, массовые мероприятия в городе всё ещё запрещены.