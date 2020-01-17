https://static.news.ru/photo/aec1bf52-393f-11ea-9fe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные власти скорректируют тарифы на парковку в центре Москвы, в том числе в сторону понижения.

Кроме того, с середины февраля платные парковочные места появятся ещё на 80 московских улицах. Речь идёт о районах Басманный, Беговой, Внуково, Головинский, Люблино, Марьина Роща, Митино и ряде других. В столичном ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) ТАСС пояснили , что там не хватает стояночных мест для автомобилей местных жителей, а также находятся точки притяжения транспорта из других районов и городов.

Что касается порядка оплаты парковок, то здесь изменений нет. Внести плату за стоянку автомобиля можно в течение пяти минут любым удобным способом.

Ранее NEWS.ru писал, что тысячи москвичей лишились возможности бесплатно парковать автомобили в своём районе. Проблема возникла из-за задержек с продлением соответствующих разрешений.