Столичные власти скорректируют тарифы на парковку в центре Москвы, в том числе в сторону понижения.
Кроме того, с середины февраля платные парковочные места появятся ещё на 80 московских улицах. Речь идёт о районах Басманный, Беговой, Внуково, Головинский, Люблино, Марьина Роща, Митино и ряде других. В столичном ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) ТАСС
Что касается порядка оплаты парковок, то здесь изменений нет. Внести плату за стоянку автомобиля можно в течение пяти минут любым удобным способом.
Ранее NEWS.ru писал, что тысячи москвичей лишились возможности бесплатно парковать автомобили в своём районе. Проблема возникла из-за задержек с продлением соответствующих разрешений.
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