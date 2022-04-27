Препаратов нет: пациенты с болезнью Паркинсона оказались на грани выживания Из-за экономических санкций больные потеряли последнюю возможность получить нужные лекарства

Санкции Запада против России в первую очередь сказываются на пациентах с тяжёлыми заболеваниями. Наблюдаются перебои в поставках препаратов, повышаются цены. В самой опасной ситуации оказались пациенты с болезнью Паркинсона. Проблемы с поставками препаратов для них начались еще в 2020 году. Сейчас же они достигли апогея. Лекарств из-за границы не достать, а тысячи людей уже находятся в критическом состоянии. NEWS.ru разбирался, куда делись препараты и что будет с больными.

Поставки экономически нецелесообразны

По разным оценкам, в России живёт от 200 до 300 тысяч человек с болезнью Паркинсона. Средний возраст дебюта болезни — 55–60 лет. Но, как рассказали NEWS.ru в благотворительном фонде «Движение — жизнь», недуг стремительно молодеет. Тридцатипятилетние пациенты с Паркинсоном уже никого не удивляют.

С началом украинских событий россияне, страдающие болезнью Паркинсона, остались без нужных лекарств. Из-за санкций люди потеряли возможность заказывать препараты за границей. А для многих это был единственный способ их получить. Директор благотворительного фонда «Движение — жизнь» Василий Боев назвал ситуацию аховой, он сообщил, что скоро тысячи людей окажутся на грани жизни и смерти.

Самолёты не летают, грузовое сообщение нарушено. Логические цепочки усложняются, удорожаются. Раньше люди, например, заказывали препараты в Финляндии. Сейчас грузовые перевозки не осуществляются. Политика вмешалась в жизни людей. Василий Боев директор благотворительного фонда «Движение — жизнь»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России практически исчезли все лекарства с леводопой (это биогенное вещество, образующееся в организме из аминокислоты тирозина), например «Синдопа», «Левадопа», «Проноран». Препараты являются «золотым стандартом» лечения болезни Паркинсона. До 70% людей принимают их пожизненно, чтобы поддерживать состояние ремиссии.

Раньше люди без проблем получали препараты в поликлиниках или покупали в аптеке. Но 2 года назад начались проблемы. Уход с рынка препаратов происходил постепенно. Так, в конце марта 2022 года Минздрав РФ по просьбе производителей отменил государственную регистрацию семи средств. Среди них оказался и «Тремонорм» (леводопа + карбидопа) израильской фармкомпании Teva, необходимый пациентам с болезнью Паркинсона. В конце 2021 года с российского рынка ушел аналог «Леводопы / Бенсеразид-Тева» — препарат «Мадопар» компании Hoffmann-La Roche. Годом ранее Teva прекратила ввоз другого средства — «Леводопа / Бенсеразид-Тева».

Все перечисленные лекарства входили в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Представители обеих компаний объяснили, что зарегистрированная государством цена на лекарственный препарат не позволяет покрыть производственные и логистические издержки. А российская методика ценообразования ЖНВЛП делает поставки экономически нецелесообразными. Но люди находили выход — препараты заказывали за границей. Сейчас их лишили и этой возможности.

До недавнего времени у пациентов с болезнью Паркинсона оставались российские дженерики: «Бензиэль» (производства «Канонфармы») и «Леводопа + Бенсеразид» («Изварино Фарма»). Сейчас с рынка пропали и они. Как сообщила NEWS.ru представитель компании «Изварино Фарма», производить препарат им также стало «экономически нецелесообразно» из-за слишком низкой закупочной цены.

Правда надежда на лучшее все-таки есть. Томская фармкомпания «Ифар» в ближайшее время готовится выпустить на рынок препарат для лечения болезни Паркинсона «Проттремин». Препарат проходит клинические испытания второй фазы. Больные надеются, что в скором времени препарат появится на рынке.

Болезнь Паркинсона — это индивидуальная история. У одного человека препарат может сработать, у другого — нет. Должен быть выбор из 6-8 препаратов, чтобы врач назначал их путём проб и отбора. Сейчас этой возможности нет, — резюмирует Боев.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

История Екатерины из Москвы

У меня страдает болезнью Паркинсона отец, ему 65 лет. Все препараты отцу выдавали бесплатно в московской поликлинике (СВАО). Полный список препаратов, без которых мой папа не обходится: «Левадопа+карбидопа» («Тидомет», «Синдопа»), «Прамипекмол» («Мирапекс ПД»), «Амантидин» («ПК Мерц»), «Мадопар ГСС».

Первым пропал «Мадопар ГСС». Еще в конце 2021 года в поликлинике и в социальных сетях (на страницах посвященным болезни Паркинсона) начали об этом говорить. Примерно тогда его и перестали выдавать. Для папы это одно из значимых лекарств, он принимает его на ночь и пока спит, левадопа начинает действовать. Таким образом уже утром он встает более-менее бодро. Без нее будет сложнее и больнее. Знаю, что в конце марта 2022 года наша поликлиника получила письмо о том, что производитель «Мадопара ГСС» окончательно ушел с российского рынка. Благо, у нас есть небольшой его запас! Когда закончится он, замены не найти однозначно, так как и российские дженерики прекратили выпускаться из низкой рентабельности.

Потом исчез важный препарат «ПК Мерц»). Это «маст хэв» большинства паркинсонщиков. В этом месяце вместо льготной (бесплатной) выдачи этого препарата, поликлиника выплатила папе денежные средства в размере, эквивалентном количеству принимаемых таблеток, на полгода вперед. Это из расчета что ему нужно порядка 20 пачек. Спасибо конечно, но где их купить? Мы каждый день посещаем разные аптеки в надежде купить хоть 1 пачку. За последнюю неделю нашли 3 пачки. У папы в неделю уходит 21 таблетка, в упаковке 30 штук. Еще ранее удалось закупиться 5 пачками. Итого, штук 10 у нас есть (хватит на 3,5 месяца).

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сейчас ищем выходы на закупку лекарств за границей, но в условиях санкций как перевести деньги? Знаю что уже есть опыт у других в этом вопросе, буду советоваться с «коллегами по несчастью».

Это будет большая нагрузка на систему здравоохранения

В России действительно сложилась непростая ситуация с препаратами, содержащими леводопу. Ушли с рынка основные их производители — компании Roche и Teva. Российские дженерики тоже исчезли, сообщила NEWS.ru врач-невролог, кандидат медицинских наук, руководитель Федерального неврологического центра экстрапирамидных заболеваний и психического здоровья ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна Екатерина Бриль. Полноценной замены лекарств не существует, отметила специалист. Препараты, которые сейчас присутствуют на рынке, например агонисты дофаминовых рецепторов, назначаются на ранних стадиях и не заменяют леводопу. На развернутых всегда идёт леводопа. Этот препарат жизненно необходим пациентам на развернутых и поздних стадиях. Он для них незаменим.

На пациентов с болезнью Паркинсона леводопа действует хорошо. Они принимают её, могут ходить, двигаться. Если резко прекратить прием препаратов, то у пациента наступает обездвиженность в той или иной степени выраженности, в зависимости от стадии заболевания. Екатерина Бриль врач-невролог, кандидат медицинских наук руководитель Федерального неврологического центра экстрапирамидных заболеваний и психического здоровья ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна

Препараты леводопы жизненно необходимы пациентам. Перерывы в принятии могут привести к декоменсации больных, ненужным госпитализациям, развитию акинетических кризов, сообщила врач. Она предупредила, что не избежать серьёзной нагрузки на систему здравоохранения, если проблемы с поставками препаратов не будут решены в ближайшее время. Многие пациенты, которые вели активную жизнь и работали, попадут на больничные койки.

NEWS.ru направил запрос Росздравнадзор, однако ведомство не успело ответить на момент публикации.