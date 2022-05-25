Парки «Россия — моя история» запустят цикл мероприятий о Петре Первом

Пётр I / Фото wikipedia

Парки «Россия — моя история» запустят цикл мероприятий, посвящённых 350-летнему юбилею Петра Первого. В рамках празднования пройдёт общероссийская тематическая онлайн-викторина для школьников и студентов. Как сообщает пресс-служба исторических парков со ссылкой на директора московского экспозиционного комплекса Ивана Есина, цель викторины — привлечь внимание к личности первого российского императора.

Цель викторины — привлечь внимание к личности Петра Первого и показать школьникам и студентам в молодом императоре себя, стоящих перед выбором жизненного пути, определения своих целей, поиском вдохновения, выбором профессии. Викторина создана в партнёрстве с известным всероссийским конкурсом для педагогов и выстроена через кросс-погружение в различные явления культуры и просвещения: кино, театр, музыка, история, искусство, — рассказал он.

Вопросы викторины посвящены всем сферам жизни императора. Участники разыграют ценные призы от парка с помощью генератора случайных чисел, результаты станут известны 30 сентября.

Викторина доступна для прохождения на официальном сайте Года торжеств.

В проекте участвуют Ассоциация исторических парков «Россия — Моя история», Министерство просвещения РФ, Центр просветительских инициатив, Всероссийский форум классных руководителей и Всероссийский конкурс «Учитель года».

Ранее стало известно, что изучение истории России с первого класса начнётся уже в новом учебном году. По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, до конца 2022 года учебники дополнят сведениями о новейших событиях, а «историческое просвещение» младших школьников станет частью предмета «Окружающий мир» с 1 сентября.