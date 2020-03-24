https://static.news.ru/photo/360d47b4-6d94-11ea-b854-fa163e074e61_660.jpg Фото: Парк Горького/facebook.com

Московские парки разработали онлайн-лекции, виртуальные экскурсии, творческие и спортивные программы в связи с ограничениями при проведении публичных мероприятий, связанных с распространением коронавируса.

Различные развлечения будут доступны на сайтах и в соцсетях парка Горького, «Сокольников», Московской усадьбы Дела Мороза и других.

Так, парк Горького и парк «Северное Тушино» подготовили циклы виртуальных экскурсий, парк «Кузьминки» видеолекции об одноимённой усадьбе, Московская усадьба Деда Мороза предлагает детям и их родителям принять участие в мастер-классах, а Воронцовский парк — в онлайн-квесте, передаёт mos.ru.

Заняться ораторским искусством в режиме реального времени смогут «посетители» Таганского парка. В «Сокольниках» состоится прямой эфир с экологом Александрой Лавренко, которая поможет всем желающим сделать своё рабочее пространство более гармоничным и уменьшить вред от компьютерных мониторов, сообщает «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что международный песенный конкурс «Евровидение-2020» могут провести онлайн. Предположительно, это произойдёт в ближайшие месяцы. В официальном заявлении Европейского вещательного союза (EBU) говорится, что организаторы рассматривают возможность дать музыкантам в этом году выступить дистанционно, однако это произойдёт вне формата состязания.