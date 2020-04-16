Парки Москвы подготовили онлайн-программу уроков по подготовке к Пасхе

https://static.news.ru/photo/6359efb4-7fb0-11ea-85a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Парки Москвы подготовили специальную онлайн-программу уроков и мастер-классов в преддверии празднования Пасхи. Специалисты расскажут всем желающим горожанам, как правильно подготовиться к празднику. Об этом журналистам рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По её словам, во время онлайн-программы москвичи и гости столицы смогут поучаствовать в открытых уроках по выпечке куличей, росписи пасхальных яиц, созданию подарков для близких и украшений для дома.

Мастер-классы проведут 11 столичных парков. Найти виртуальные мероприятия 16, 17, 18 и 19 апреля можно на официальных сайтах и страницах в социальных сетях городских зон отдыха, передаёт «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, федеральные телеканалы будут показывать пасхальную службу, которая пройдёт в храме Христа Спасителя, в прямом эфире.

Первый канал, «Россия 1» и НТВ начнут трансляцию в 23:30 мск. На полчаса раньше в эфир выйдет «Спас».