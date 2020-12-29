Парки Москвы будут открыты в новогоднюю ночь

https://static.news.ru/photo/2b60dbba-4a97-11eb-ab3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Москвичи и гости столицы смогут посетить городские парки в новогоднюю ночь, однако традиционных праздничных гуляний в них не будет.

Об этом рассказала заместитель директора по связям с общественностью Мосгорпарка Дарья Косинова, передаёт РИА Новости.

Сами парки будут открыты для посетителей, однако мы рекомендуем нашим гостям и жителям города остаться дома и провести этот праздник с семьёй и близкими друзьями, — сказала Косинова.

Чиновница уточнила, что катки в парках 31 декабря будут работать до 22:00. 1 января они начнут работу в 10:00. На катках действуют особые правила посещения. Билеты можно приобрести только в Интернете, кассы не работают. Предварительную регистрацию нужно оформлять даже для посещения бесплатных катков.

Косинова добавила, что на территории трёх московских парков, подведомственных департаменту культуры, в новогоднюю ночь будут запускать фейерверки. Речь идёт об усадьбе «Измайлово», ландшафтном парке «Митино» и парке «Дружба».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что каникулы в школах города продлеваются до 17 января, писал NEWS.ru. Подведомственные московской мэрии колледжи, спортшколы и учреждения дополнительного образования также уходят на длинные каникулы. Кроме того, власти города рекомендовали негосударственным учреждениям принять аналогичное решение. В период каникул занятий не будет даже дистанционно.