https://static.news.ru/photo/8f9c65aa-6ed7-11ea-8894-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор московского парка «Зарядье» Иван Демидов рассказал о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. Общественную территорию закрыли для посещений.

Об этом руководитель парка написал в Instagram.

Друзья! Парк «Зарядье» закрыт! Берегите себя и своих близких! До встречи, — отметил он.

Как ранее писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал введение новых ограничительных мер для борьбы с распространением инфекции. 26 марта столичные власти могут объявить об ограничении работы крупных ТЦ, точек общепита и парков.

Общее количество выявленных случаев COVID-19 в столице на данный момент составляет 410, во всей России — 658. 25 марта двое больных в Москве скончались.