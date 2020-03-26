Директор московского парка «Зарядье» Иван Демидов рассказал о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. Общественную территорию закрыли для посещений.
Об этом руководитель парка
Друзья! Парк «Зарядье» закрыт! Берегите себя и своих близких! До встречи, — отметил он.
Как ранее писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал введение новых ограничительных мер для борьбы с распространением инфекции. 26 марта столичные власти могут объявить об ограничении работы крупных ТЦ, точек общепита и парков.
Общее количество выявленных случаев COVID-19 в столице на данный момент составляет 410, во всей России — 658. 25 марта двое больных в Москве скончались.
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