Парк «Садовники» назвали в честь Лужкова

Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил имя своего предшественника на этой должности Юрия Лужкова парку «Садовники». Об этом рассказали в пресс-службе главы города и правительства, пишет ТАСС.

Градоначальник подписал соответствующее постановление.

Парк «Садовники», расположенный на проспекте Андропова, будет носить наименование «Парк имени Ю. М. Лужкова», — говорится в сообщении властей.

Кроме того, на могиле бывшего мэра открыли памятник, передаёт РИА Новости.

В начале сентября появление парка имени Лужкова допускали в столичном департаменте культуры, писало АГН «Москва». В ведомстве говорили, что не имеют возражений по вопросу присвоения имени бывшего мэра парку «Садовники», но отмечали, что переименование возможно только после получения официального обращения от Фонда Юрия Лужкова.

21 сентября — день рождения Лужкова. В 2021 году ему исполнилось бы 85 лет. Политик занимал пост мэра столицы с 1992 по 2010 год. С должности его снял президент Дмитрий Медведев с формулировкой «в связи с утратой доверия». Политик умер в Германии в 2019 году.

В мае 2021 года десятки народных артистов, худруков и заслуженных деятелей культуры обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой увековечить память бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. Артисты просят назвать в его честь улицу или площадь, учитывая его выдающиеся заслуги перед городом.