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Президент Гильдии парфюмеров Оксана Чернышова считает духи и туалетную воду опасным подарком, поскольку не всегда можно точно угадать предпочтения близкого человека. По её словам, большинство женщин всё же выбирают ароматы с цветочно-фруктовыми нотами, а мужчинам по вкусу древесно-кожаные запахи.

Парфюмерный гардероб строится из нескольких ароматов, как минимум из трёх: одна туалетная вода лёгкая утренняя, когда мы создаём себе настроение. Днём приемлема парфюмерная вода — она звучит дольше. Ну а вечером уже духи, — рассказала «Ридусу» Чернышова.

Она пояснила, что духи отличаются от туалетных и парфюмерных вод концентрацией душистых веществ, как правило, она выше 15% и может доходить до 50%. Парфюмер назвала моветоном «надеть» в театр вместо духов цветочно-фруктовую туалетную воду. На работе же, по её словам, неуместен «заманчивый» парфюм и шлейфовые духи. В офисе эксперт посоветовала пользоваться только лёгкой парфюмерной и туалетной водой.

Как писал NEWS.ru, исследователи из Фрайбургского университета Германии обнаружили, что дети лучше запоминают английскую лексику, если во время учёбы и сна зажигать ароматические палочки. В эксперименте приняли участие ученики шестых классов. Одна часть детей вдыхала аромат розы постоянно — днём во время занятий и ночью во сне. Проведённый затем тест по английскому языку показал, что ученики, которые использовали ароматы, запоминали выученные слова лучше.