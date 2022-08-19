Парфюмер рассказала, как избавиться от запаха подгоревшей еды на кухне Парфюмер Гурова посоветовала не использовать освежители воздуха для маскировки запаха подгоревшей еды на кухне

В случае, если во время приготовления еда подгорела, не нужно пользоваться освежителями воздуха, заявила в беседе с NEWS.ru парфюмер Любовь Гурова. Вместо маскировки запаха гари она советует хозяйкам эффективно «изгнать его из помещения». По ее словам, достаточно открыть окна и помахать двумя мокрыми полотенцами, заставляя воздух циркулировать.

Открываем настежь окна, включаем вентиляцию, вооружаемся мокрыми полотенцами в каждую руку и энергично крутим в воздухе «иксы», тем самым максимально усиливая циркуляцию воздуха, — сказала эксперт.

После того, как помещение проветрится, она посоветовала сварить кофе, либо почистить мандарин, чтобы кухня наполнилась естественными приятными запахами.

В воздухе контрастно развивается аромат кофейных зерен, солнечный запах цитруса и о сгоревшем завтраке уже ничего не напоминает, — заключила Гурова.

Если запах гари сопровождает не только на кухне, но и на улице, как в случае с недавними лесными пожарами под Рязанью, у экспертов также есть советы. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями по возможности лучше переехать туда, где задымление менее выражено, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов. Если же переезд невозможен, следует оставаться в помещении с кондиционером, добавил он. Психолог Татьяна Журавлева в свою очередь советует гражданам не обращать внимания на смог и сконцентрироваться на своих делах.