Парфюмер раскрыла, чем пахнет Петербург Парфюмер Чернышова: Петербург пахнет ветром и влажной листвой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

У любого города может и должен быть свой собственный аромат, и Санкт-Петербург обладает особыми ингредиентами, входящими в рецептуру его запаха, рассказала в беседе с «МК в Питере» президент Гильдии парфюмеров России Оксана Чернышова. По ее словам, для каждого жителя города он, конечно же, пахнет ­чем-то своим, но, возможно, объединение таких запахов, как холодный ветер и влажная листва, станет «тем самым» петербургским ароматом.

Как считает парфюмер, для создания запаха Санкт-Петербурга нужно «смешать» в любых пропорциях вечерний Невский проспект, холодный ветер, влажную листву, внезапный дождь, ночной туман и цветочный аккорд.

По мнению эксперта, существует прямая связь между питерским влажным и прохладным климатом и тем, какие запахи выбирают жители города в парфюмерных магазинах. Чернышова заметила, что петербуржцы предпочитают сдержанные древесные и цветочные ноты, а также ароматы зелени, влаги и свежести.

Композиции, отсылающие к паркам, напоминающие об отдыхе, единении с природой, — вот что чаще всего привлекает внимание петербуржцев, — считает специалист.

Как подчеркнула парфюмер, для раскрытия «горячих» ароматов и тяжелых восточных нот — таких как мускус, тубероза или жасмин — в городе просто не хватает температуры. Поэтому большинство петербуржцев предпочтут подобным запахам легкость и едва уловимый шлейф.

Когда мы чувствуем, что за человеком более чем на три метра тянется аромат, понимаем, что это не петербургская история. Уже по шлейфу можно понять, что рядом идет не петербуржец, — объяснила Чернышова.

Ранее парфюмер Валерия Нестерова посоветовала перед собеседованием наносить духи одним распылением сзади по линии роста волос или на яремную впадинку. Для такого случая лучше всего подойдут амброво-цитрусовые или древесно-цитрусовые ароматы, отметила эксперт.