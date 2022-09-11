Парфюмер назвала лучшие ароматы для осени Парфюмер Нестерова посоветовала использовать осенью многослойные и согревающие ароматы

Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Осень — время, когда хочется согреваться, утепляться и как следствие окутывать себя особенными ароматами. Какие из них поддержат настроение и смягчат неблагоприятные погодные условия в это время года рассказала в беседе с NEWS.ru парфюмер Валерия Нестерова.

Кожаные аккорды в ароматах будут красиво подчеркивать кожаные куртки, сапоги, сумки и ремни. Осенью — это идеальный match! Кашемир, замша в ароматах изысканно облагородит мягкие вязаные текстуры, твидовое пальто или фетровую шляпу, — отметила эксперт.

Ноты любимых десертов также приветствуются в осенний период. Кофейный тирамису, черничный чизкейк, ванильный крем-брюле — ими можно радовать себя без вреда для фигуры. Ванильные оттенки помогут, когда хочется уюта и комфорта.

Пряные ноты в парфюмах — корица, кардамон, чёрный перец, шафран, мускатный орех — обладают согревающим эффектом. Аккорд красного вина с пряностями перенесёт вас в ощущение праздника.

Если в летнюю жару яркий, насыщенный парфюм неуместен, то в осеннюю погоду он, наоборот, становится актуальным. То же можно сказать и о сочетании двух-трех ароматов.

Самое главное этой осенью, выбирая ароматы, отталкивайтесь от задачи на день. К примеру, собираясь на работу, используйте парфюмы с акцентом на древесные ноты, они подчеркнут многослойность в вашем образе. А если вдруг случилась осенняя хандра и хочется взбодриться, ваш выбор: аромат с нотой любимого десерта или цитрусовый с пряностями, — заключила специалист.

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