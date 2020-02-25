Известный журналист Леонид Парфёнов рассказал о своём отношении к переименованию улиц в честь Иосифа Сталина. По его словам, в этом нет ничего удивительного, ведь Россия до сих пор «барахтается в наследии Советского Союза».
Сталина невозможно не считать. Мы до сих пор барахтаемся в наследии Советского Союза, который им был сотворён. Есть сталинские фильмы, песни, архитектура, праздники... Это было натурально большое правление, как Викторианская эпоха, — подчеркнул он, выступая на презентации своего фильма «Русские грузины».
Парфёнов рассказал, что в самом начале своей карьеры пригласил известного советского публициста Александра Бовина в Вологодскую область. Тот, отвечая на вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград, заметил: «Пусть переименовывают, пусть. Чтоб уж никто не забыл, по чьей вине немцы дошли до самой Волги»,
Ранее, как писал NEWS.ru, Парфёнов сообщил о планах снять документальный фильм о русских немцах. Лента станет частью цикла фильмов журналиста о нациях, сыгравших важную роль в российской истории.
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