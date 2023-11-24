«Настоящие паразиты!»: Меркачева рассказала, почему заключенные женятся Меркачева: пожизненно осужденные женятся ради посылок и секса

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Ева Меркачева

Большинство пожизненно осужденных женятся ради секса на длительных свиданиях и посылок, заявила NEWS.ru правозащитница, член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. По ее словам, некоторые заключенные рассылают письма с одним и тем же текстом многим женщинам в надежде, что кто-то клюнет.

Большинство пожизненно осужденных женятся, чтобы у них были длительные свидания, потому что тогда есть секс, и для того, чтобы женщины бесконечно им писали и посылали передачи. Это паразиты самые настоящие! Когда намечается очередная свадьба, начальники колоний разговаривают с этими женщинами и объясняют все как есть. Некоторые женщины меняют свое отношение к заключенным, — заявила она.

Меркачева рассказала об одном случае, когда заключенный написал нескольким женщинам одинаковые любовные письма с обещанием жениться. Одна из «жертв» приехала в колонию, чтобы выйти замуж за узника. Начальник исправительного учреждения сказал женщине, что она не единственная и все, что «сиделец» писал о любви, — это стандартные, шаблонные слова, которые он посылал другим «возлюбленным», отметила правозащитница.

Благодаря этому разговору она передумала [выходить замуж], — резюмировала Меркачева.

В Иркутской области ранее вынесли приговор жителю, виновному в трех убийствах, изнасиловании и получении сексуальных услуг несовершеннолетнего. Мужчина проведет в тюрьме 22 года.