Паразитолог предупредил о рисках заразиться глистами через комаров

Фото: shutterstock.com

Комары являются переносчиками паразитов, рассказал в подкасте NEWS.ru «Надо разобраться» профессор института паразитологии Сеченовского Университета Евгений Морозов. По его словам, комары, кусая человека, передают личинки гельминтов через кровь. При этом вылечить такого паразита нельзя, необходимо делать операцию.

Шевеление под кожей — это дело дирофилярии. Более того, не просто шевелится, она перемещается. Сегодня может быть в одной части организма, а за ночь перешел на другую. Вчера вы увидели на щеке, а через полдня он переполз в плечо, — сказал Морозов.

Он добавил, что не существует препаратов от дирофилярии. Этот гельминт невозможно вылечить, и нужно делать операцию.

В наше отделение недавно попал пациент, у которого удаляли дирофилярию, не дав ей остановиться, пока ее удаляли, она уползла. В итоге ребенку расковыряли все, что можно! Пока ему разрезали то место, где она была, она оттуда уже ушла, и операция была неэффективна, — рассказал профессор.

Также эксперт отметил, что нужно быть аккуратными возле собачьих питомников, потому что именно в этих местах комары заражаются дирофиляриозом. Собаки являются основными хозяевами паразитов, в связи с чем врач советует посещать собачьи приюты в брюках и футболках с длинным рукавом.

Ранее глава медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская рассказала о другом признаке гельминтоза. Она заявила, что аллергия может указывать на наличие паразитов в организме. Также о наличии гельминтов может говорить повышенная усталость и высокая температура.