Паразитолог рассказал о последствиях отдыха на «бедных» Мальдивах Паразитолог Бронштейн: вне курортных зон на Мальдивах можно подцепить опасную заразу

Фото: Thomas Aichinger/Global Look Press

После отдыха на Мальдивских островах можно привезти оттуда под кожей личинок паразитов из фекалий животных, рассказал в беседе с aif.ru врач-паразитолог, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова, доктор медицинских наук Александр Бронштейн. По его словам, такое возможно, если жить на островах, не входящих в туристическую зону.

Как поясняет издание, средства на дорогие мальдивские отели есть не у всех туристов, поэтому более стесненные в средствах путешественники останавливаются на соседних островах, где и подцепляют различные заболевания — как, например, 25-летний москвич, у которого после отдыха на райском пляже под кожей на ноге стала ползать личинка.

Обследование показало, что паразит — анкилостома, которая может паразитировать в организме как у собак, так и у кошек. Личинки паразита попадают вместе с фекалиями кошек и собак в песок. Если ходить по такому песку босиком, сидеть на песке, играть в пляжный волейбол, то можно получить личинку, — рассказал профессор.

По его словам, признаки заражения проявляются уже через 1-2 дня после проникновения личинки и выглядят как зудящие красные извилистые линии под кожей — это следы ползающего паразита.

Как пишет издание, пациент признался, что отдыхал на острове, где живет местное население, так как хотел погрузиться в местный быт и культуру. На острове недавно построили несколько отелей для небогатых туристов. А учитывая такие местные особенности, как насекомые и бродячие животные, можно предположить, что последствиями такого отдыха, помимо личинок под кожей, могут стать также холера, брюшной тиф и другие опасные заболевания, предупреждает издание.

Для профилактики подобных случаев паразитолог посоветовал не ходить босиком по пляжу, не садиться на песок без коврика, а полотенца и коврики тщательно отряхивать от песка.

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