Купить незараженное гельминтами мясо можно в супермаркете, так как оно замороженное и всё проверено в отличии от продукции с рынка, рассказал в подкасте NEWS.ru «Надо разобраться» профессор института паразитологии Сеченовского Университета Евгений Морозов. По его словам, подхватить паразитов из мяса, купленного с рук, можно при плохой термической обработке.
Сезон шашлыков у нас традиционно опасен возможностью получить возбудители биогельминтоза. На майские праздники все приезжают на дачу, все уже готовы, стол накрыт, а шашлык никак не жарится. Тут мы слышим известную фразу: «Горячее сырым не бывает», которую произносят половина дачников. Народ начинает есть этот шашлык. Хорошо, если мясо куплено в супермаркете, там оно замороженное и всё проверено, — рассказал Морозов.
Он уточнил, что в свое время и сам обнаруживал в купленном мясе личинки свиного цепня. По словам эксперта, такое мясо нужно сразу выкидывать, потому что оно опасно для здоровья. Врач заявил, что свиной цепень может достигать 25 метров и жить в кишечнике год.
Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, что распространенность паразитарных инфекций — это тема из средневековья, и даже употребление сырой рыбы в азиатской кухне вряд ли приведет к заражению глистами. Он отметил, что рыба преимущественно выращивается в специальных емкостях, куда не может попасть паразит из внешних источников. При этом незначительные риски все равно остаются.