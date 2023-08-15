Паразитолог раскрыл секрет, где купить не зараженное гельминтами мясо Паразитолог Морозов: купить не зараженное гельминтами мясо можно в супермаркете

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажа охлажденного мяса в супермаркете

Купить незараженное гельминтами мясо можно в супермаркете, так как оно замороженное и всё проверено в отличии от продукции с рынка, рассказал в подкасте NEWS.ru «Надо разобраться» профессор института паразитологии Сеченовского Университета Евгений Морозов. По его словам, подхватить паразитов из мяса, купленного с рук, можно при плохой термической обработке.

Сезон шашлыков у нас традиционно опасен возможностью получить возбудители биогельминтоза. На майские праздники все приезжают на дачу, все уже готовы, стол накрыт, а шашлык никак не жарится. Тут мы слышим известную фразу: «Горячее сырым не бывает», которую произносят половина дачников. Народ начинает есть этот шашлык. Хорошо, если мясо куплено в супермаркете, там оно замороженное и всё проверено, — рассказал Морозов.

Он уточнил, что в свое время и сам обнаруживал в купленном мясе личинки свиного цепня. По словам эксперта, такое мясо нужно сразу выкидывать, потому что оно опасно для здоровья. Врач заявил, что свиной цепень может достигать 25 метров и жить в кишечнике год.