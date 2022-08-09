Парашютист рассказал о самых необычных случаях прыжков в тандеме Парашютист Медведев рассказал о самых необычных случаях прыжков в тандеме

Фото: Социальные сети Павла Медведева

Павел Медведев совершает прыжок в тандеме

Инструктор парашютного спорта Павел Медведев в разговоре с «МК в Питере» вспомнил, как однажды в Индии прыгнул в тандеме с парализованным клиентом. По его словам, это был первый случай в стране, когда инвалид смог прыгнуть с парашютом вместе с инструктором.

Отец, мать и сын приезжали ко мне раза три на беседу, я им все рассказывал, показывал, как будет происходить прыжок. Демонстрировал подвесную систему, парашют, видео, фото. Ранее в России у меня были такие прыжки. А в чем была проблема тут? Молодой человек после ДТП стал полностью парализованным. Родители, чтобы у сына появился интерес к жизни, решили попробовать идею с парашютом. И вот мы сделали этот прыжок, — рассказал Медведев.

Он отметил, что стоимость такой услуги составляла $500, что для жителей Индии — баснословная сумма. По его словам, по поводу этого случая организовали большую пресс-конференцию, а парализованный индиец захотел повторить свой опыт. Также Медведев вспомнил, как однажды у него не раскрылся парашют, но сработал запасной. После прыжка клиент ему рассказал, что не раз оказывался на грани жизни и смерти.

Попадал под лавину — его выкопали, утонул — откачали, в аварии серьезной был — из машины с помощью спецтехники достали. И вот теперь парашют не хотел раскрываться. Я тогда его спросил, почему сразу не предупредил. Мы оба посмеялись, — резюмировал инструктор.

Ранее стало известно, что в Крыму появится патриотический авиационный центр. Центр планируют построить в течение двух лет в Симферопольском районе. Его стоимость составит 17 млн рублей.