Парша портит до 70% урожая картофеля. Но есть способы справиться с этой проблемой, они работают даже тогда, когда все запущено. Попробуйте, и парша исчезнет как по волшебству — ваши клубни будут чистыми и здоровыми.
- Профилактика на 5+
Храните семенные клубни в хвойных опилках. Перед посадкой замачивайте в чесночном настое (200 г/10 л воды). Чередуйте культуры — после картофеля сажайте бобовые.
- Секретное оружие — сидераты-убийцы
Посейте за три недели до посадки: горчицу белую — выделяет серу, стерилизующую почву; редьку масличную — разрушает мицелий парши корневыми выделениями.
- Экспресс-метод с марганцовкой и борной кислотой за 24 часа
Разведите 10 г марганцовки + 50 г борной кислоты на 10 л горячей воды (60 °C). Залейте раствор в лейку и пролейте грядки вечером. Утром парша буквально отслаивается от клубней.
- Неожиданный помощник — хрен!
Измельчите 500 г листьев и корней. Залейте 3 л кипятка, настаивайте два дня. Опрыскайте ботву — фитонциды хрена убивают грибок за две обработки.
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