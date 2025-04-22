Парша исчезнет как по волшебству за 24 часа: ваша картошка будет чистой

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Парша портит до 70% урожая картофеля. Но есть способы справиться с этой проблемой, они работают даже тогда, когда все запущено. Попробуйте, и парша исчезнет как по волшебству — ваши клубни будут чистыми и здоровыми.

Профилактика на 5+

Храните семенные клубни в хвойных опилках. Перед посадкой замачивайте в чесночном настое (200 г/10 л воды). Чередуйте культуры — после картофеля сажайте бобовые.

Секретное оружие — сидераты-убийцы

Посейте за три недели до посадки: горчицу белую — выделяет серу, стерилизующую почву; редьку масличную — разрушает мицелий парши корневыми выделениями.

Экспресс-метод с марганцовкой и борной кислотой за 24 часа

Разведите 10 г марганцовки + 50 г борной кислоты на 10 л горячей воды (60 °C). Залейте раствор в лейку и пролейте грядки вечером. Утром парша буквально отслаивается от клубней.

Неожиданный помощник — хрен!

Измельчите 500 г листьев и корней. Залейте 3 л кипятка, настаивайте два дня. Опрыскайте ботву — фитонциды хрена убивают грибок за две обработки.

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