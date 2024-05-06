Парам рассказали, как сохранить интерес к сексу Психолог Тараянц: для сохранения интереса к сексу в отношениях должен быть флирт

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Чтобы интерес к сексу не угас, в отношениях должно быть кокетство и флирт, рассказал «Газете.Ru» клинический психолог Артем Тараянц. По его словам, интерес гаснет, когда наступает рутина, а секс становится механическими движениями перед сном.

В отношениях должно быть кокетство и флирт, в сексе должна быть игра друг с другом, стремление приятно удивить партнера. <…> Интерес в секс может также принести новое нижнее белье, приятный парфюм, чистое красивое постельное белье, новая прическа и мейкап, взаимный массаж и так далее, — объяснил психолог.

Специалист отметил, что в паре должно быть уважительное отношение к половой конституции партнеров, а также они должны быть готовы пойти навстречу друг другу в вопросе секса. Например, можно использовать сексуальные игрушки. Однако не следует шантажировать и манипулировать близостью, поскольку это никак не вернет интерес.

Для секса нужны силы, энергия, место и время, подчеркнул Тараянц. Поэтому партнерам нужно вместе подумать, как создать определенные условия. Кроме того, можно обратиться к специалисту, если кажется, что секс становится обязанностью и не приносит удовольствия.

Ранее психолог Николь МакНиколсон сообщила, что пары, у которых секс бывает раз в неделю или чаще, счастливее других. По ее словам, сексуальная близость важна для крепких отношений с партнером.