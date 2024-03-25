Парализованный мужчина силой мысли сыграл в видеоигру Парализованный мужчина с помощью чипа Neuralink сыграл в Mario Kart

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Мозговой имплант от Neuralink, который был вживлен 29-летнему парализованному Ноланду Арбо, помог ему с помощью силы мысли сыграть в видеоигру Mario Kart с отцом, видеозапись с мероприятия, организованного компанией бизнесмена Илона Маска была опубликована в Twitter (X). По словам мужчины, с помощью чипа он способен выполнять различные задачи на компьютере.

Кроме Mario Kart, Арбо любит играть в другие игры, например, в стратегию Civilization VI. Пациент поблагодарил Маска и его компанию Neuralink за то, что они изменили его жизнь и позволили почувствовать себя обычным человеком.

Ранее врач-нейрохирург Артур Биктимиров заявил, что в испытаниях на людях чипов для мозга от американского миллиардера нет ничего нового. По его мнению, подобные операции уже проводились. Однако протез Маска — новое устройство, основанное на других технологиях, поэтому о его шансах на успех сложно судить.

В сентябре стало известно, что компания Neuralink начала набирать добровольцев для испытания мозговых имплантов. По словам ее представителей, участие могли принять люди, страдающие от бокового амиотрофического склероза, а также пациенты с квадриплегией. Вживление чипов в мозг позволило бы им управлять различными устройствами с помощью мысли.