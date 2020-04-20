Парадные расчёты поместят на карантин после тренировки в Алабино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил больных коронавирусом в республиканской больнице. Его фото в жёлтом противочумном костюме и респираторе появилось на его официальном сайте.

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил больных коронавирусом в республиканской больнице. Его фото в жёлтом противочумном костюме и респираторе появилось на его официальном сайте. Я глубоко убеждён, что с помощью Всевышнего...