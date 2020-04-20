Общество

Парадные расчёты поместят на карантин после тренировки в Алабино

11:46, 20 апреля 2020 722
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащие парадных расчётов, которые тренировались на подмосковном полигоне Алабино, будут помещены на двухнедельный карантин в пунктах постоянной дислокации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Решение о возвращении солдат было принято после переноса даты сроков проведения военного парада на Красной площади.

Президент России Владимир Путин 16 апреля отменил подготовку к параду Победы. Он заявил, что парад по случаю 75-летия Победы и шествие «Бессмертного полка» пройдут в 2020 году, когда отступит угроза коронавируса.

Как писал NEWS.ru, общества ветеранов попросили президента перенести парад 9 мая в Москве.

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