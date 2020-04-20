Парадные расчёты поместят на карантин после тренировки в Алабино

Военнослужащие парадных расчётов, которые тренировались на подмосковном полигоне Алабино, будут помещены на двухнедельный карантин в пунктах постоянной дислокации.
Об этом
Решение о возвращении солдат было принято после переноса даты сроков проведения военного парада на Красной площади.
Президент России Владимир Путин 16 апреля отменил подготовку к параду Победы. Он заявил, что парад по случаю 75-летия Победы и шествие «Бессмертного полка» пройдут в 2020 году, когда отступит угроза коронавируса.
Как писал NEWS.ru, общества ветеранов попросили президента перенести парад 9 мая в Москве.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен