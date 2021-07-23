Парад в честь Дня ВМФ прошёл в Севастополе

В Севастополе прошёл парад военных кораблей в честь Дня Военно-морского флота России. Об этом пишет «Интерфакс».
Судна
В параде участвовали командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников и полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов.
Мероприятие закончилось пролётом авиации над бухтой. В нём участвовали 26 вертолётов и самолётов.
Из-за пандемии коронавируса программа была сокращена, из парада исключили демонстрацию выполнения ракетных, артиллерийских стрельб и других боевых упражнений. Кроме того, организаторы отменили вечерний концерт и праздничный салют.
Также из-за COVID-19 зрителей не пускали на трибуны. В результате тысячи местных жителей собрались на набережных, чтобы посмотреть парад.
Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга собирались провести парад ВМФ без зрителей из-за пандемии коронавируса, однако на мероприятие пропустили пешеходов. В результате на набережных образовались толпы зрителей.