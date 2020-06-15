Парад в честь 75-летия Победы отменили в Иркутске

https://static.news.ru/photo/cd5e64dc-af92-11ea-9a86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Парад и другие торжественные мероприятия в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, которые намечались в Иркутске на 24 июня, отменены. Причиной явилась сложная эпидемиологическая обстановка из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что под вопросом оказался и марш «Бессмертного полка». Он пока стоит в планах на 26 июля, но, скорее всего, будет отменён.

На 16 июня в регионе 4747 человек было инфицировано COVID-19. Суточный прирост больных составил 179 человек. С начала вспышки коронавируса в Иркутской области 1316 пациентов местных клиник выздоровели, 39 человек умерли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тринадцать российских городов отказываются от проведения парада Победы из-за ситуации с коронавирусом. Решение приняли Курск, Пермь, Белгород, Саранск, Орёл, Ярославль, Якутск, Пенза. Не будет парада, посвящённого 75-летию победы в Великой Отечественной войне, в Вологде, Челябинске, Пскове, Петропавловске-Камчатском, Нижнем Тагиле. Решение города приняли за 10 дней до даты проведения торжества.