В Москве открылась навигация по городским рекам. В нынешнем году это мероприятие пришлось отложить аж на два месяца из-за карантинных мероприятий, но сегодня плавательным средствам дан ход. Около 40 различных судов прошли от Новоспасского до Андреевского пешеходного моста мимо основных московских достопримечательностей. Среди них были как теплоходы ещё советских времён, так и яхты нового поколения. В новых условиях необходимо соблюдать правила безопасности: экипажи будут встречать пассажиров в масках и перчатках, измерять им температуру, а все поверхности будут обрабатывать после каждого рейса.