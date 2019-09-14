Ровно 76 лет назад, 11 сентября 1943 года, на старейшем стекольном заводе в Гусь-Хрустальном выпустили первый советский гранёный стакан. Без него в СССР не обходилось ни одно домашнее хозяйство — из него пили чай, газировку из автоматов, «соображали на троих», он был мерилом объёма сыпучих продуктов, им же вырезали тесто для пельменей. По легенде, дизайн неофициального культурного символа советской эпохи придумала автор «Рабочего и колхозницы» Вера Мухина, однако никаких документов, подтверждающих этот факт, нет. News.ru собрал фотогалерею к сегодняшнему необычному празднику.