В Москве состоялся парад техники комплекса городского хозяйства. Колонна различных машин прошла по Садовому кольцу. Была представлена самая разнообразная техника, повседневно участвующая в жизни города: коммунальные и уборочные машины, автомобили ремонтных и экстренных служб, пожарно-спасательная техника, общественный транспорт. В шествии приняли участие как современные, так и ретрообразцы. С места событий — фоторепортаж News.ru.
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru
Сергей Булкин/News.ru