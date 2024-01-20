Папы в декрете получат льготы наравне с мамами Бессараб: отцы в декрете получат право на бесплатное профессиональное обучение

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Мужчинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, предоставят льготы наравне с матерями, сообщила Lenta.ru член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, отцы получат право на бесплатное обучение на востребованные специальности и на повышение квалификации.

Дело в том, что как раз в преддверии Нового года на мое письмо ответило Правительство Российской Федерации. У нас раньше только мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, имели это право. Достаточно долго пришлось биться за эту тему, но в конечном итоге мне дали положительный ответ. Я очень рада этому, — уточнила Бессараб.

Ранее Государственная дума на пленарном заседании приняла в окончательном чтении законопроекты о сохранении выплат по уходу за ребенком до полутора лет в случае, если родитель досрочно выходит на работу из декрета. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что проект был подготовлен по поручению президента России Владимира Путина.

Спикер ГД добавил, что средний размер детских выплат в 2024 году составит 17,8 тысячи рублей. Он подчеркнул, что необходимые средства уже заложены в федеральном бюджете.