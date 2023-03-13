Папа римский записал свой первый подкаст Popecast

Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск записал первый подкаст Popecast, который опубликован на портале Vatican News. Видео он приурочил к 10-летию избрания на папский престол. По его словам, годы пролетели незаметно.

Время летит, когда хочешь встретить сегодня, оно уже вчера, но еще и не завтра, — сказал Франциск.

В подкасте папа римский пожелал людям мира, а также посоветовал им не забывать плакать, сострадать и улыбаться. Он добавил, что больше всего его ранят войны и смерти людей в ходе вооруженных конфликтов.

Были плохие моменты, и все связаны с монстром, генерирующим человеческое страдание, — войной. Меня мучает, когда умирают эти ребята — русские и украинцы, неважно, кто именно, — сказал Франциск.

Ранее стало известно, что папа римский готовится к встрече с патриархом Кириллом, которая может состояться в Иерусалиме. По словам председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова, в беседах с ним понтифик называл предстоятеля РПЦ своим братом.