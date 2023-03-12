Папа римский встретится с «братом» из России Папа римский готовится ко встрече с патриархом Кириллом в Иерусалиме

Фото: Grzegorz Galazka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа Франциск во время общей аудиенции на площади Святого Петра

Папа римский продолжает готовиться ко встрече с патриархом Кириллом в Иерусалиме, рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. По словам Севастьянова, в беседах с ним понтифик называл предстоятеля РПЦ «своим братом». Возможность встречи Франциска с Кириллом обсуждается с 2022 года, одной из потенциальных площадок для этого ранее рассматривался религиозный съезд в Астане.

Он мне недавно — где-то неделю назад — писал, что они готовят встречу в Иерусалиме. И говорил, что считает патриарха Кирилла своим братом, что у них полное взаимопонимание, — рассказал Севастьянов.

Иерусалим в прошлом году уже фигурировал как возможное место для проведения встречи патриарха и понтифика, затем в качестве площадки для контактов рассматривался Съезд лидеров мировых и традиционных религий в столице Казахстана, где пребывал Франциск. Встречи так и не состоялись. В РПЦ сообщали, что возможность проведения переговоров в израильской столице была заморожена ватиканской стороной.

Глава Римско-католической церкви ранее заявил, что может посетить Киев, но при условии, что в ходе поездки его также согласятся принять в Москве. По мнению Франциска, в таком турне нет ничего невозможного.