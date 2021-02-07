Папа римский сделал первое обращение к верующим в 2021 году

Папа римский Франциск впервые с декабря 2020 года выступил перед верующими в Ватикане. Он обратился к собравшимся на площади Святого Петра из окна Апостольского дворца.
Снова на площади, — объявил понтифик свой выход к людям с улыбкой, пишет РИА Новости.
Понтифик прочитал верующим молитву «Ангел Господень», в прошлый раз он читал её в преддверии католического Рождества — 20 декабря. С того момента он общался с верующими через онлайн-трансляцию из помещения папской библиотеки в Апостольском дворце.
С конца декабря папа римский Франциск ограничил общение с верующими из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, а также из-за своего плохого самочувствия в связи с тем, что он перенёс ишиалгию в конце прошлого года.
Глава Римско-католической церкви напомнил, что 11 февраля католики отмечают Всемирный день больного. Он заявил, что забота обо всех, кто болен или испытывает недомогание, — это важная составляющая религиозной миссии.
Понтифик также выразил солидарность народу Мьянмы на фоне политического кризиса в стране, отметил проблему несовершеннолетних мигрантов, уезжающих в одиночку из своих стран и нуждающихся в помощи, а также указал на падающую рождаемость в Италии.
Ранее NEWS.ru писал, что папа римский Франциск учредил Международный день дедушек и бабушек.