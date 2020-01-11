https://static.news.ru/photo/731e49ae-347e-11ea-88f5-fa163e074e61_660.jpg Папа римский Франциск Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В феврале апостольский нунций (посол Ватикана) в России архиепископ Челестино Мильоре будет переведён во Францию.

Об этом сообщила католическая Архиепархия Божией Матери в Москве в своём Facebook. Перед этим 4 февраля апостольский нунций проведёт прощальное богослужение в российской столице.

Папа Франциск назначил апостольским нунцием во Франции монсеньора Челестино Мильоре, титулярного архиепископа Каноссы, до настоящего момента нунция в Российской Федерации и в Узбекистане, — говорится в сообщении.

Апостольским нунцием в Российской Федерации уроженец Италии Челестино Мильоре был назначен 1 апреля 2016 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Папа римский Франциск напомнил во время своего традиционного обращения к «Граду и миру» о необходимости мира в Сирии, Венесуэле и на Украине.