В феврале апостольский нунций (посол Ватикана) в России архиепископ Челестино Мильоре будет переведён во Францию.
Об этом сообщила католическая Архиепархия Божией Матери в Москве в своём Facebook. Перед этим 4 февраля апостольский нунций проведёт прощальное богослужение в российской столице.
Папа Франциск назначил апостольским нунцием во Франции монсеньора Челестино Мильоре, титулярного архиепископа Каноссы, до настоящего момента нунция в Российской Федерации и в Узбекистане, — говорится в сообщении.
Апостольским нунцием в Российской Федерации уроженец Италии Челестино Мильоре был назначен 1 апреля 2016 года.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Папа римский Франциск напомнил во время своего традиционного обращения к «Граду и миру» о необходимости мира в Сирии, Венесуэле и на Украине.
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