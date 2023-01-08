Папа Римский Франциск хотел бы, чтобы прекращение огня на Украине было продлено, передает РИА Новости со ссылкой на председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова. Отмечается, что Севастьянов, хорошо знакомый с понтификом, созванивался с ним днем 7 января.
Франциск попросил поздравить всех россиян с Рождеством Христовым и сказал, что надеется и молится о том, что перемирие, объявленное Россией, будет продлено. Папа поздравил всех россиян с Рождеством и выразил надежду на то, что перемирие продлится и после 24.00, — заявил Севастьянов.
Ранее папа римский сообщил о своих планах посетить Россию и Украину. При этом он отметил, что не поедет в Киев, не посетив Москву. Он добавил, что намеревался отправиться в Россию вскоре после начала спецоперации на Украине. Однако решил отложить поездку, получив от российского министра иностранных дел Сергея Лаврова письмо, в котором говорилось, что пока в таком визите нет необходимости.
Ранее La Stampa сообщила, что Ватикан готов стать посредником в возможных переговорах России и Украины и предлагает свою территорию в качестве нейтрального места их проведения. Отмечается, что Ватикан принял такую позицию после встречи папы римского Франциска с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Кроме того, понтифик указывал, что Ватикан «работает над поиском решений».