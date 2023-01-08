Папа Римский надеется на продление прекращения огня на Украине

Фото: face to face/Global Look Press

Папа Римский Франциск хотел бы, чтобы прекращение огня на Украине было продлено, передает РИА Новости со ссылкой на председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова. Отмечается, что Севастьянов, хорошо знакомый с понтификом, созванивался с ним днем 7 января.

Франциск попросил поздравить всех россиян с Рождеством Христовым и сказал, что надеется и молится о том, что перемирие, объявленное Россией, будет продлено. Папа поздравил всех россиян с Рождеством и выразил надежду на то, что перемирие продлится и после 24.00, — заявил Севастьянов.

Ранее папа римский сообщил о своих планах посетить Россию и Украину. При этом он отметил, что не поедет в Киев, не посетив Москву. Он добавил, что намеревался отправиться в Россию вскоре после начала спецоперации на Украине. Однако решил отложить поездку, получив от российского министра иностранных дел Сергея Лаврова письмо, в котором говорилось, что пока в таком визите нет необходимости.

Ранее La Stampa сообщила, что Ватикан готов стать посредником в возможных переговорах России и Украины и предлагает свою территорию в качестве нейтрального места их проведения. Отмечается, что Ватикан принял такую позицию после встречи папы римского Франциска с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Кроме того, понтифик указывал, что Ватикан «работает над поиском решений».