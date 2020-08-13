Оправданный по делу о сексуальном насилии над дочерью отец вернулся к детям

https://static.news.ru/photo/f996d528-dd4d-11ea-9c17-fa163e074e61_660.jpg Сергей Кукушкин Фото: Серега Кукушки-Н/vk.com

Анна Милова, гражданская жена Сергея Кукушкина, оправданного после обвинения в насилии над полуторагодовалой дочерью, рассказала, что она и супруг находятся в приподнятом настроении. Сразу же после заседания суда семейная пара отправилась домой к детям.

По словам женщины, её супруг долгое время находился под домашним арестом, поэтому сейчас он абсолютно свободный человек.

Настроение прекрасное, Сергей сейчас рядом. Сейчас едем к детям радоваться, что папа наконец-то дома, — цитирует Милову сайт телеканала «360».

Запутанная история тянется с октября 2019 года, когда мужчина, оставшись наедине с дочерью во время смены подгузника поранил её половые органы. Сначала на мужа написала заявление Анна, потом Сергей сознался сам. Впоследствии оба заявили, что сделали это под давлением.

Мужчину обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Следствие ходатайствовало об отправке фигуранта уголовного дела в следственный изолятор, однако ему назначили домашний арест.

В дальнейшем суд оправдал мужчину, так как посчитал, что у обвиняемого не было намерений удовлетворить сексуальное желание. Однако прокуратура решила обжаловать вердикт.

В результате нового рассмотрения, как писал NEWS.ru, были назначены исправительные работы на восемь месяцев с удержанием 10% из заработка в доход государства. Суд пришёл к выводу, что Кукушкин всё-таки виновен в причинении лёгкого вреда здоровью.