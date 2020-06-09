Панкратов-Чёрный: Ефремов не мог напиться один и сесть за руль

https://static.news.ru/photo/40d56e92-aacf-11ea-bf58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актёр Александр Панкратов-Чёрный рассказал, что его коллега по цеху Михаил Ефремов, спровоцировавший ДТП в центре Москвы, никогда не мог пить в одиночестве.

Панкратов-Чёрный сообщил, что все артисты, работавшие с Ефремовым, находятся в шоке из-за случившегося и назвал аварию, в которой погиб человек, большой трагедией. Но он отметил и вину в ДТП друзей актёра, которые не остановили Ефремова, севшего за руль пьяным, передаёт Пятый канал.

Он же не в одиночку пил. Значит кто-то рядом был. Знали, что он за руль сядет. Не могли остановить? Не могли довезти до дома? Это наплевательское отношение к дружбе. Ведь точно Мишка был не один. И эти собутыльники не могли остановить. Друзья, называется, — сказал Панкратов-Чёрный.

Также он отметил, что большой тюремный срок, который грозит Ефремову, поставит крест на его творческой карьере и подчеркнул, что это трагедия не только для Ефремова, но и для его семьи, памяти отца, матери и деда.

Как писал NEWS.ru ранее, видеосъёмка части проведённого на следующий день после смертельного ДТП допроса актёра Михаила Ефремова опубликована в Интернете. Во время разговора артист признался, что находится в шоке после случившегося. Также Ефремов сказал, что, «вероятно», находился в состоянии алкогольного опьянения, но не помнит, сколько именно спиртного выпил.