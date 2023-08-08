«В сумасшедшем доме по-старому»: Панин о проверке СК его интервью Собчак Панин заявил, что никак не относится к проверке СК его интервью Собчак

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Актер Алексей Панин

Актер Алексей Панин заявил NEWS.ru, что никак не относится к проверке Следственным комитетом России его интервью Ксении Собчак. Ранее с такой просьбой обратилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее мнению, актер публично оправдывал терроризм и призывал к развалу России.

Никак (не отношусь. — NEWS.ru). В сумасшедшем доме всё по-старому, —сказал Панин.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что СК проверит Собчак и Панина на публичное оправдание терроризма. Как пишет канал, будет назначена экспертиза, на которой проверят интервью на предмет несоответствия законодательству. Если нарушения будут выявлены, то правоохранители заведут уголовное дело на Панина, а также на саму Собчак.

В этом же интервью актер заявил об интимной связи с людьми из шоу-бизнеса, а затем уточнил, что имел в виду в том числе Филиппа Киркорова.

В мае актер Панин был объявлен в федеральный розыск. До этого в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма. В соцсетях он одобрительно высказывался о взрыве на Крымском мосту.

Незадолго до того, как стало известно о возбуждении уголовного дела, в московской квартире, где был прописан актер, прошли обыски. Сам Алексей Панин в комментарии NEWS.ru заявлял, что относится к уголовным разбирательствам в отношении него с улыбкой. Сейчас он живет в Испании.