«Панику — в деньги»: россиян предупредили о схеме мошенников «Два звонка» IT-эксперт Рудая: в Сети распространяется мошенническая схема «Два звонка»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Мошенническая схема «Два звонка» начала распространяться по Сети, сообщила Lenta.ru эксперт по информационной безопасности СКБ «Контур» Екатерина Рудая. По ее словам, сначала жертву вводят в состояние тревоги под предлогом доставки посылки или оказания услуг. Аферисты на этом этапе начинают диалог, чтобы получить данные карты, адрес или код из СМС.

Как правило, когда человек верит, что был взломан, он может сообщить любую информацию. Цель злоумышленников — конвертировать панику в деньги. Проще всего это реализовать через шантаж или доступ к банку, — поделилась эксперт.

Рудая отметила, что даже минимальные данные позволяют сформировать контекст для дальнейшего преступления. Второй этап предполагает «спасение». Мошенники звонят через некоторое время и выдают себя за сотрудника банка или государственного органа, также они могут отправить СМС о «взломе» с просьбой срочно перезвонить. Давление усиливается, когда аферист говорит, что звонили хакеры, которые получили доступ к данным жертвы.

Финальная стадия подразумевает контроль: если жертва поддалась панике, преступник имеет доступ к ее личным данным. Эксперт призвала помнить, что мошенники научились применять многоступенчатые схемы.

Ранее в Госдуме раскрыли новую схему аферистов, которую используют против школьников. Мошенники звонят им под видом учителей.