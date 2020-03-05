Эпидемия коронавируса значительно повлияла на мировую экономику. Помимо этого, она как лакмусовая бумажка позволяет определить состояние здравоохранения в каждом государстве. Но у неё есть и целый ряд социальных последствий — от обострения протестных настроений до выбора формата надомного труда. NEWS.ru выяснял, как эксперты оценивают поведение российского общества в условиях угрозы эпидемии коронавируса в стране.

Протестных акций в России нет

В целом ряде государств прошли протесты, связанные с размещением заразившихся COVID-19 больных и даже здоровых людей, потенциально имевших шанс «дышать одним воздухом» с заболевшими. Так, без энтузиазма были встречены круизные лайнеры Azamara Quest и Sun Princess, заходившие на французскую заморскую территорию Реюньон в минувшие выходные. Суда были встречены демонстрантами, которых сильно взволновал риск передачи коронавируса, хотя ни на одном из этих судов не было случаев заболевания COVID-19. Группа демонстрантов вступила в столкновение с полицией, бросая в служителей закона разного рода предметы и поджигая мусор. Полицейские ответили слезоточивым газом. Мэр портового города призвал всех к спокойствию и предупредил, что такое чрезмерное волнение из-за нового заболевания — «форма психоза».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В японском Киото полиция задержала местного жителя, вышедшего на одиночную акцию. Он попытался распространить антикитайские листовки в связи со вспышкой коронавируса.

Особо отличились украинцы: как ранее писал NEWS.ru, 20 февраля 2020 года они перекрыли трассу возле посёлка Новые Санжары, стремясь воспрепятствовать возвращению своих же сограждан, эвакуированных из Ухани. Жителей возмутило намерение властей разместить эвакуированных из КНР в санатории МВД — вместо этого прозвучало предложение отправить всех на карантин в Чернобыль. Сельчане начали забрасывать камнями автобусы с прибывшими из Ухани людьми. Чуть позже в украинских Черновцах местные жители потребовали немедленной изоляции жены человека, у которого заподозрили коронавирус.

Следует отметить, что и в России недалеко от Челябинска также состоялась акция протеста, связанная с карантинными мерами. Пока она является единственной на тему COVID-19. В Сосновском районе под карантин по поводу коронавируса власти хотели отвести детский санаторий «Утёс». Местных жителей насторожило то, что территория «Утёса» не огорожена, не охраняется, а сотрудники учреждения живут в прилегающих посёлках и вполне могли бы сыграть роль переносчиков инфекции.

Такое отношение к новой болезни эксперты трактуют как паническое, и этим объясняется очень многое. При этом массовых протестов в России они не ждут.

Наше общество, несмотря на высокий уровень разочарований, гораздо более спокойное, чем в других странах. Украина, Иран, Франция стали территориями протеста, но не думаю, что Россию ждут серьёзные движения против коронавируса — широкого отклика это у нас не получит. Наше общество точно не станет штурмовать автобусы, дискриминировать и преследовать людей с азиатской внешностью или тех, кто мог бы быть носителем коронавируса. Александр Асафов политолог политолог

Рынок труда пока не изменился

На рынке труда в странах со вспышками коронавируса стало больше тех, кому предложено работать на удалёнке. Социальная сеть Twitter одной из первых крупных международных организаций объявила о переводе своих работников сразу в нескольких странах на удалённый режим работы. Цель — обеспечить безопасность сотрудников на фоне эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

Как пишет CNN, из-за распространения коронавируса по всей территории США сотрудников большинства компаний могут попросить работать на дому. Центры по контролю и профилактике заболеваний заявили, что работодатели должны уже сейчас разработать стратегии, способные защитить их рабочую силу, и прежде всего рассмотреть возможные варианты удалённой работы и гибкого графика.

В России также части работодателей в свете последних событий удалённая работа может показаться более приемлемой, считает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков. Хотя в целом люди стремятся на удалёнку только тогда, когда такой формат соответствует профилю их работы. В случаях, когда трудиться можно только на рабочем месте, организациям придётся смириться с тем, что часть людей будет брать больничные листы, в том числе и не будучи больными.

Дни на карантине — это часть медицинского обследования. Это оплачивается из фонда социального страхование, то есть это то, что принято называть больничным. В интересах всего общества провести обследование и карантин, поэтому само общество и должно за это платить. Александр Щербаков профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС

Профессор убеждён: вряд ли работодатели станут увольнять сотрудников из-за коронавируса. Официально этого сделать нельзя, а неофициально кто-то может попытаться это сделать, но явление не будет масштабным.

Безработица на текущий момент не такая уж большая, спрос на рабочую силу есть, проверенные кадры в цене. Не думаю, что из-за эпидемии коронавируса кого-то станут массово увольнять, — считает Щербаков.

Общественный транспорт не опаснее офиса

Станет ли общественный транспорт местом заражения больших масс людей? Таким вопросом сегодня задаются муниципалитеты крупных городов всего мира. Миллионы людей ежедневно спускаются в подземку Нью-Йорка, в связи с чем издание NY Times позволило себе дать несколько советов пассажирам.

Прежде всего на страницах издания вирусологи поспешили заявить: вероятность заражения вирусом в любом конкретном месте определяется двумя основными факторами — заполненностью помещения и количеством времени, которое человек проводит в нём. В метро и в автобусах пассажиры проводят не так уж много времени, что снижает риск заражения вирусом.

Предварительные исследования показали, что частицы вируса могут в течение нескольких часов жить на твёрдых поверхностях, таких как металлический поручень в вагоне метро. Отсюда рекомендация — избегать непосредственного прикосновения руками к столбу, турникету или сиденью. Если пассажиру нужно за что-то ухватиться, врачи рекомендуют браться за поручень через влажную антивирусную салфетку и тщательно мыть руки после выхода из общественного транспорта.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти мегаполисов, включая мэрию Москвы, уже озадачились дезинфекцией транспорта. Но, как уверяют врачи, личная гигиена каждого пассажира гораздо важнее, чем стерильность подвижного состава в целом.

Учитывая большую зависимость москвичей от общественного транспорта, в российской столице начата масштабная очистка всего подвижного состава и оборудования. Дезинфицирующие средства в широком спектре применяют ко всему: от вагонов поездов до машин для уборки помещений внутри самого метрополитена. Как уже сообщал NEWS.ru, в столице «усилен дезинфекционный режим на объектах массового скопления людей, в общественном транспорте, в такси и каршеринге». Однако до уровня Тегерана нам ещё далеко: там чиновники от здравоохранения заявили, что дезинфицируют автобусы минимум четыре раза в день и чистят поезда в метро в начале и конце каждого рейса. Впрочем, в России пока нет и эпидемии.

Личная обеспокоенность россиян на тему того, что можно заразиться, сегодня не очень велика. Согласно опросу, проведённому ВЦИОМ, так считает лишь 10-11% населения. При дальнейшем развитии событий вопрос наличия панических настроений будет определяться не тем, сколько людей заразилось, а тем, кто будут заболевшие люди. Сейчас это пока в основном пенсионеры — в силу специфики заболевания. Степан Гончаров социолог «Левада-Центра» социолог «Левада-Центра»

Все необходимые меры предпринимаются, и разворачивать эту повестку ещё шире пока нет причин. Обеспокоенность населения удачно купируется действиями властей — в России пока нет ощущения непосредственной угрозы и нет паники.