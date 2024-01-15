«Паника и давка»: сотрудник сгоревшего склада об обстановке в ночь пожара Работник склада Wildberries: люди в панике не пользовались огнетушителями

Фото: МЧС РФ

На сгоревшем складе Wildberries в Шушарах было достаточно огнетушителей, но работники не пользовались ими, рассказал NEWS.ru сотрудник склада. По его словам, руководство склада неоднократно объясняло коллегам, как действовать во время пожара, но после возгорания 13 января началась паника и сильная давка.

Мезонин был оборудован системой пожаротушения, сигнализация присутствовала. На седьмом этаже дополнительно стояли огнетушители. Но ими никто в панике не пользовался. Пострадавшие если и есть, то они пострадали из-за эвакуации в толкучке, по своей же вине. Так как на собраниях неоднократно говорилось, что в случае пожара эвакуация проходит через ворота разгрузки-погрузки, — сказал сотрудник склада.

Он уточнил, что пожар начался в первом блоке мезонина (имеется в виду металлический стеллаж, разделенный на несколько этажей (уровней), между которыми располагаются настилы), а загореться могло что угодно, поскольку на маркетплейсе продается много различной техники. А запах гари, который ощущали рабочие перед пожаром, по словам очевидца, шел из цеха переупаковки товара: там используют прибор для запайки пакетов. К тому же, по его словам, запах мог доноситься из оборудованной в помещении курилки, дверь в которую никогда не закрывают.

Те, кто пишет, что чувствовали запах горелого, часто не понимают, что запах шел с переупаковки, так как там используется прибор для запайки пакетов. Также иногда несло с курилки, так как часто дверь в нее не закрывали, — рассказал сотрудник склада.

Ранее в пресс-службе Wildberries заявили, что продолжаются поиски 16 сотрудников, работавших на складе в Шушарах в день пожара 13 января. Представители компании уточнили, что сотрудники отправились к пропавшим домой и остаются на связи с их родственниками. При этом поиски осложняются отсутствием у многих мобильных телефонов, которые могли потеряться на складе во время эвакуации.